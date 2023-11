Operação resgata 33 brasileiros da Cisjordânia, que serão repatriados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma operação do governo federal resgatou na manhã desta quarta-feira 33 brasileiros que estavam na Cisjordânia e conseguiram atravessar a fronteira com a Jordânia na cidade palestina de Jericó.

Segundo o Planalto, os resgatados são de 12 famílias que manifestaram interesse na repatriação — sendo 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças, com seis idosos no grupo. O resgate foi organizado pela Representação Brasileira em Ramala, na Cisjordânia.

O grupo voltará ao Brasil, com destino à Base Aérea de Brasília, em uma aeronave da Presidência da República que deve decolar ainda nesta quarta-feira do Aeroporto Internacional Queen Alia, em Amã, capital da Jordânia. Com a viagem, a operação “Voltando em Paz” terá repatriado 1.446 passageiros, incluindo os oito voos oriundos de Israel.

O governo informou que a operação envolveu o aluguel de três veículos, ônibus e vans, que foram identificados com a bandeira do Brasil e tiveram placas, trajetos e listas de passageiros informados às autoridades da Palestina e de Israel para evitar bombardeios.

Os brasileiros passaram por 11 cidades da Cisjordânia até chegarem a Jericó, onde fizeram os trâmites migratórios. Na Jordânia, eles embarcaram em outro ônibus fretado pelo governo brasileiro com destino a Amã.

Na Faixa de Gaza, que não tem fronteira com a Cisjordânia, outro grupo de 34 brasileiros ainda aguarda a autorização para cruzar a fronteira com o Egito e poder retornar ao Brasil. Nesta quarta, a fronteira foi aberta pela primeira vez desde o início do conflito para a saída de palestinos feridos e de um grupo de cerca de 450 estrangeiros (da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca, profissionais da Cruz Vermelha e de ONGs).

Segundo o embaixador Alessandro Candeas, da representação diplomática do Brasil em Ramala, “novas listas serão publicadas em breve e nossos brasileiros devem estar nelas”.

