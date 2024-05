Operação militar no RS já resgatou mais de 60.000 pessoas e 6.000 animais

Coordenada pelas Forças Armadas, a Operação Taquari 2 já resgatou mais de 60.000 pessoas e 6.000 animais afetados por inundações no Rio Grande do Sul, aponta balanço com informações atualizadas até as 11h desta quinta-feira, 9.

Os resgates ocorreram por via aérea, fluvial e terrestre e foram realizados por mais de 20.000 militares, policiais e agentes, com cerca de 2.700 viaturas e 80 equipamentos de engenharia, 46 aeronaves, 280 embarcações e seis navios multitarefas. Além disso, foram montados cinco hospitais de campanha no Estado.

Mais de 420 municípios gaúchos foram atingidos pela situação de calamidade. Até a divulgação do balanço, a região afetada tinha 143 trechos em 58 rodovias com bloqueios dificultando o acesso aos municípios.

A operação também distribuiu centenas de toneladas de refeições, mantimentos e medicamentos, além de milhares de litros de água potável para hospitais, abrigos e pessoas isoladas.