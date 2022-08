Operação terá fuzileiros dos EUA nos arredores de Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou mais cedo que as Forças Armadas realizam nesta semana mais uma edição da Operação Formosa, um grande exercício militar com 3.500 homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nas proximidades de Brasília.

A operação deste ano tem uma novidade. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos também terá um pelotão integrado aos exercícios. Os militares norteamericanos já participaram de treinamentos com tropas brasileiras em diferentes ocasiões, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

“A Operação Formosa permite treinar os militares das três Forças Armadas no emprego conjunto de armas de apoio, manobras táticas, fogos de artilharia e operações aéreas e operações especiais”, diz a Marinha.