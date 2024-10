Operação de retirada de brasileiros do Líbano já teve 500 desistências

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Além dos mais de 1.100 brasileiros que já foram resgatados do Líbano em cinco voos da FAB ao longo de oito dias, cerca de 500 que se inscreveram desistiram de vir ao Brasil ou não compareceram ao aeroporto de Beirute.

A formulação da lista de repatriados tem dado trabalho de sobra aos diplomatas do Itamaraty.

Estimativas do governo mostram que cerca de 3.000 dos 21.000 brasileiros que vivem no Líbano querem deixar a zona de conflito. A FAB tem utilizado a aeronave KC-30, com capacidade para 230 pessoas, para realizar os resgates.

Com a escalada dos ataques de Israel, a embaixada brasileira em Beirute criou um formulário para que todos os brasileiros que vivem na região informem se precisam de algum tipo de ajuda.