Operação com Forças Armadas apreende 445 toneladas de maconha no Paraguai

Uma operação conjunta entre as Forças Armadas do Brasil e do Paraguai, na fronteira entre os dois países, resultou na apreensão de 445 toneladas de maconha.

O material foi apreendido em território paraguaio, desde o início do mês, em meio à ocupação simultânea em uma área de fronteira seca de mais de 460 quilômetros. Segundo o Ministério da Defesa, a droga teria como destino o Brasil.

Cerca de 1.700 militares atuaram no lado brasileiro e 1.900 militares no lado paraguaio, principalmente em cidades como Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Tropas dos dois países fizeram fiscalização simultânea em estradas vicinais e fazendas.

As operações dos Ministérios da Defesa foram batizadas de Ágata Oeste, no Brasil, e Basalto, no Paraguai.