Onyx se derrete em elogios a Carluxo e aliados ficam constrangidos

Em uma das primeiras reuniões de coordenação da campanha de Bolsonaro à reeleição, ainda em dezembro, o ministro Onyx Lorenzoni constrangeu aliados do Centrão ao exaltar o vereador Carlos Bolsonaro, depois que Ciro Nogueira defendeu a escolhe de um profissional do ramo para cuidar do marketing do presidente.

“O marqueteiro é o Carluxo, não dá pra decidir nada sem ele”, comentou Onyx, lembrando que estava lá durante a campanha de 2018.

O filho 02 do presidente, no entanto, não tem dado as caras nas reuniões.