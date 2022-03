Onyx acredita que fará sucessor no Ministério do Trabalho e Previdência

Dentro do Ministério do Trabalho e Previdência, a chance de reincorporação da pasta comandada por Onyx Lorenzoni ao da Economia é considerada “menor que zero”, apesar de ser defendida por Paulo Guedes — que perdeu parte do seu superministério em julho do ano passado.

Onyx deixa o cargo na semana que vem para concorrer ao Governo do Rio Grande do Sul e tem dito a aliados que já acertou o seu sucessor com o presidente Jair Bolsonaro. O nome, ainda mantido em segredo para evitar frituras antes da hora, não integra o ministério e nem vem do Congresso.

Ou seja, ao contrário do que deve acontecer em outros ministérios por conta das eleições, o secretário-executivo, Bruno Dalcolmo, não deverá assumir a titularidade.