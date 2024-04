ONG no Brasil recebe US$ 8 milhões de MacKenzie Scott, ex de Jeff Bezos

A ONG Plan International Brasil, que promove os direitos das crianças e a igualdade para as meninas, anunciou que recebeu uma doação de 8 milhões de dólares (mais de 41 milhões de reais, na cotação atual) da multibilionária ativista e filantropa MacKenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, criador da Amazon. MacKenzie é signatária do do Giving Pledge, um compromisso público de doar 50% de seu patrimônio em vida.

A organização humanitária, não governamental e sem fins lucrativos começou seu trabalho no mundo há 86 anos e hoje atua em mais de 80 países, estando desde 1997 no Brasil, onde tem programas e projetos no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em São Paulo.

Para receber a doação, a ONG passou por um processo de auditoria chamado de “pesquisa silenciosa” durante alguns meses no segundo semestre de 2022, participando de reuniões e enviando documentos e materiais a uma consultoria, sem saber qual organização filantrópica estava avaliando. Esta é uma das formas que MacKenzie Scott adota para escolher as organizações que recebem suas doações.

A Yield Giving, organização criada pela filantropa, já doou 17,3 bilhões de dólares a ONGs em todo o mundo.

“Foi uma alegria imensa receber a doação de MacKenzie Scott para a Plan International Brasil. É um orgulho para nós e temos consciência da enorme responsabilidade que uma doação nesse volume nos traz. Neste momento, estamos planejando as ações que serão realizadas nos próximos anos com o recurso financeiro recebido”, afirma Cynthia Betti, diretora executiva da Plan International Brasil.