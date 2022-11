ONG investe em negócios de impacto socioambiental na Amazônia

Giro VEJA - terça, 8 de novembro

As nomeações para o time de Lula e a agenda do presidente eleito em Brasília são os destaques do dia

A indicação de novos nomes da equipe que vai compor o governo de transição trouxe boas notícias para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Somente nesta terça-feira, o time do petista avançou em duas negociações importantes. Primeiro, foi confirmada a indicação de Simone Tebet para comandar a área de Desenvolvimento Social. O fato de a candidata derrotada ao Planalto cuidar de uma área tão estratégica para os governos petistas é um aceno importante na direção do MDB. Além disso, o PSD de Gilberto Kassab também confirmou sua entrada no governo de transição