ONG distribui R$ 9 milhões para vítimas das chuvas no litoral de SP

Famílias vitimadas pelas fortes chuvas de fevereiro começam a receber, na próxima terça-feira, cartões com crédito, que podem ser usados para compras em lojas físicas ou online. A distribuição do recurso faz parte do Projeto Recomeçar, uma parceria entre o Instituto Verdescola, a Fundação Getúlio Vargas e a Alelo.

A FGV fez um mapeamento das famílias atingidas pelas chuvas na Vila Sahy e Baleia Verde, em São Sebastião (SP). Após a análise, estabeleceram-se duas categorias para receber as doações. Uma faixa de 70 famílias, com as casas interditadas pela Defesa Civil, vai receber 15.843 reais e, outra, com 925 grupos familiares, que moram temporariamente em Bertioga, receberá 8.530 reais. Os valores serão distribuídos em um cartão Alelo.

“As famílias vão morar em novas casas e precisarão mobiliá-las”, disse Maria Antonia Civita, do Instituto Verdescola.

O atendimento para retirada do cartão vai ocorrer durante cinco dias. Entre os dias 20 e 24 de junho, os cadastrados devem ir ao ginásio do Instituto Verdescola na Barra do Sahy, em São Sebastião.

Nesta semana, chuvas na região causaram novos deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil, o impacto do desastre de fevereiro no solo e na vegetação contribuiu para os transtornos. Desta vez, não houve registro de pessoas feridas.

