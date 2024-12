ONG de mães produz documentário sobre questões da adolescência

A ONG Somos Mães iniciou a produção de um documentário com foco em questões complexas da fase de adolescência. Entre os temas abordados, estarão as políticas públicas, educação, inclusão, saúde física e mental relativas aos jovens. Já aprovado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), o projeto “O Segundo Abraço” ainda está em fase de captação de recursos e a projeção é de que as gravações comecem em março do próximo ano.

Para trazer os assuntos, o projeto, que terá cerca de 120 minutos, contará com a participação de pais, mães, adolescentes e especialistas, como psicólogos, médicos e educadores. A primeira pessoa confirmada foi Juliana Franco, pediatra e educadora parental.

Fundadora da Somos Mães e idealizadora do documentário, Acácia Lima explicou a escolha do enfoque.

“Nosso objetivo é colocar uma lupa nos relacionamentos entre pais e seus filhos adolescentes e entender como é possível provocar novos caminhos para essa relação tão delicada e fundamental para a saúde física, mental e emocional da sociedade”, disse.

De acordo com a ONG, os perigos das telas também serão abordados, assim como as perspectivas de futuros de quem cresce na vulnerabilidade e na crise social. Para encontrar os caminhos de resolver os desafios propostos pela vida, as políticas públicas e a inclusão deverão fazer parte da conversa e dos temas discutidos no documentário.