Onde nasceram as 100 mil crianças registradas sem o nome do pai em 2022

Nos primeiros sete meses desse ano, 100.717 das 1.526.664 crianças nascidas do Brasil foram registradas sem o nome do pai, de acordo com dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O número impressionante representa 6,6% do total.

Proporcionalmente, o estado com mais bebês que receberam apenas o nome da mãe é Roraima, com 14,2% de casos. No outro lado da tabela, com 4,8%, estão Santa Catarina e Paraná.

Em números absolutos, São Paulo, com 17.457 casos de filhos com “mães solo” é o primeiro da lista, seguido do Rio de Janeiro, que teve 8.175 registros sem o nome paterno.

Veja abaixo o número de registros sem o nome do pai (e o de nascimentos) em cada estado, de janeiro a julho de 2022:

Acre – 1.097 (9.459)

Alagoas – 2.016 (26.331)

Amazonas – 4.816 (42.795)

Amapá – 1.193 (9.328)

Bahia – 7.434 (103.510)

Ceará – 4.910 (66.384)

Distrito Federal – 1.605 (27.100)

Espírito Santo – 1.934 (32.001)

Goiás – 2.818 (46.284)

Maranhão – 6.045 (55.114)

Minas Gerais – 6.866 (142.502)

Mato Grosso do Sul – 1.774 (25.357)

Mato Grosso – 2.569 (33.766)

Pará – 5.907 (67.224)

Paraíba – 1.713 (31.088)

Pernambuco – 4.332 (68.356)

Piauí – 1.641 (22.252)

Paraná – 4.074 (85.105)

Rio de Janeiro – 8.175 (112.674)

Rio Grande do Norte – 1.286 (22.403)

Rondônia – 1.020 (14.091)

Roraima – 972 (6.812)

Rio Grande do Sul – 4.356 (73.723)

Santa Catarina – 2.839 (59.311)

Sergipe – 1.199 (17.867)

São Paulo – 17.457 (317.663)

Tocantins – 736 (10.922)