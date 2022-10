Onda bolsonarista no Congresso fortalecerá pauta radical de Bolsonaro

Atualizado em 3 out 2022, 00h23 - Publicado em 3 out 2022, 08h30

Jair Bolsonaro conseguiu eleger e reeleger um número significativo de aliados no Congresso. Terá, pelas contas do PL, 99 deputados e 15 senadores. Além de fazer a maior bancada do Parlamento, o presidente terá partidos aliados igualmente fortalecidos. Sua força para aprovar projetos, portanto, será maior do que na atual legislatura. E é aí que mora o perigo.

Com mais parlamentares na base radical e ideológica do governo, Bolsonaro renova seu poder de fogo para ameaçar o STF com propostas que diluam o poder da Corte — seja criando novas vagas, seja mudando a Constituição. Ministros do Supremo ouvidos pelo Radar neste domingo avaliam que o debate, no segundo turno, terá que passar por esse tema.