Oinc Filmes mira aporte milionário para expandir atuação internacional

A Oinc Filmes, empresa do grupo eMotion, lançou uma rodada de negócios para captar 10 milhões de reais ao seu plano de expansão.

A estratégia envolve as marcas da Oinc, como Krozz Band, Missão Harpa, e o 3 Palavrinhas, canal infantil com mais de 7 milhões de inscritos, quase 6 bilhões de views e mais de 160 milhões de visualizações mensais no YouTube.

Com o 3 Palavrinhas, por exemplo, a Oinc Filmes quer expandir o público internacional, com criação de canais nas línguas inglesa e espanhola, dentre outras. Para se ter uma ideia, em abril deste ano, o grupo musical realizou 23 shows nos Estados Unidos e em agosto lançou o segundo álbum musical do 3 Little Words, marca americana do projeto.

“Sabemos que o mercado americano tem muita demanda por conteúdo infantil, e quando estivemos nos EUA, durante o primeiro semestre para espetáculos presenciais, tivemos essa confirmação devido à resposta positiva do público”, diz Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes.

