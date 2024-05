Oi instala internet em abrigos no Rio Grande do Sul

A concessionária de telefonia no Rio Grande do Sul começou a instalar internet gratuita com fibra ótica e WiFi em abrigos no RS. Nos primeiros dias dessa iniciativa, a empresa conectou 12 abrigos, dentre eles o Ginásio da Brigada Militar de Porto Alegre, que abriga aproximadamente 500 pessoas. A empresa disponibilizou o e-mail oipelors@oi.net.br para que os responsáveis por abrigos entrem em contato solicitando a instalação.

Mais de 200 outros locais que acolhem desabrigados em regiões que possuem cobertura do serviço da Oi já foram mapeados e os responsáveis serão contatados para autorizarem a instalação. A lama e a destruição causada pela enchente dificultam a operação. Desde o início da crise, a companhia de telefonia teve de atuar em 1.200 procedimentos operacionais críticos, como recuperação de rede e de serviços públicos e redirecionamento de tráfego para serviços essenciais.