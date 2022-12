Octeto da Orquestra Petrobras Sinfônica faz apresentação gratuita no Rio

Os jardins do MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio, receberão na manhã do próximo sábado, 17, um concerto gratuito e ao ar livre do Octeto da Orquestra Petrobras Sinfônica.

O projeto “Sons da Primavera” terá a sua segunda edição neste sábado. O octeto se apresentará a partir das 10h30 com composições de Vivaldi e Mozart e de brasileiros como Villa-Lobos, Pixinguinha e Guerra-Peixe.

O espetáculo é voltado para toda a família e também incluirá versões sinfônicas de músicas de artistas como Jorge Ben Jor, Arlindo Cruz, Skank, Chitãozinho & Xororó, Guns N’ Roses e Mundo Bita. O octeto é composto por dois violinos, uma viola, um violoncelo, um contrabaixo, uma flauta, uma trompa e uma estação de percussão.