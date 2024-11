Obra póstuma de arquiteto revela estradas históricas de São Paulo

Escrito pelo arquiteto e urbanista Benedito Lima de Toledo enquanto estava vivo, o livro “Os Caminhos Do Mar” será publicado em coedição pelas editoras KPMO e Cultura Acadêmica no dia 7 de dezembro, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. A obra revela percursos fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo, como o Caminho do Padre José de Anchieta, a primeira ligação entre o litoral paulista e a Capitania de São Vicente, parcialmente reconstituído na década de 1970 graças aos esforços do próprio arquiteto.

Também é destacado o trabalho inédito de pesquisa realizado por Benedito, que morreu em 2019, ao resgatar os vestígios da Calçada do Lorena, importante estrada do Brasil no século XVIII, por onde D. Pedro I passou a caminho do Ipiranga, local da declaração da Independência em 1822.

Com prefácio de Mauro Munhoz, arquiteto e cofundador da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), o livro incluirá mapas, desenhos, fotografias históricas, acervo documental, um ensaio fotográfico de Maíra Acayba, além das ilustrações em aquarela da arquiteta e artista Meire de Oliveira.

Além do lançamento do livro, o evento do próximo dia 7 contará com uma sessão de autógrafos de Suzana Alessio de Toledo, esposa e parceira de Benedito em seus projetos.