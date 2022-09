Obra de especialista em carreira de Harvard chega ao Brasil em outubro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Sextante lança no Brasil, em outubro, As regras ocultas do trabalho, obra de Gorick Ng — conselheiro de carreira de Harvard que ensina o “caminho das pedras” para o sucesso profissional.

De origem asiática, filho de mãe solo e primeiro membro da família a fazer faculdade, o autor é especializado em estudantes de baixa renda e elaborou, a partir de sua experiência de vida, três pilares que considera as “chaves” para o êxito na carreira.

Best-seller do Wall Street Journal, o livro oferece aos leitores estratégias acessíveis e práticas para quem está entrando no mercado de trabalho e que precisa desmistificar regras que não são ditas — como melhor forma de se vestir, administrar o tempo, construir laços no trabalho remoto e pedir ajuda “sem parecer incompetente”.