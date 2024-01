Obra analisa desafios da classe política neste ano eleitoral

Na próxima semana, o Legislativo e o Judiciário vão iniciar o ano de trabalho com a retomada de votações e de julgamentos de diferentes temas que mobilizam as atenções do país.

Além da agenda própria dos poderes, que inclui a pauta econômica do Executivo, a política enfrentará um ano de eleições municipais com desafios inéditos para os partidos.

Para analisar esse contexto, a Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento lança nos próximos dias o e-book gratuito O que esperar do Congresso Nacional em ano eleitoral?, que traz análises sobre o comportamento e a agenda parlamentar nas negociações entre os poderes Executivo e Legislativo.

Além dos estudos sobre o impacto do pleito nos trabalhos do Congresso, inclusive com a possível criação de uma super federação pelos partidos do Centrão, o e-book apresenta uma lista com os principais parlamentares federais pré-candidatos nas capitais e uma avaliação sobre a repercussão das mudanças nas legislações eleitorais, ao longo do tempo, na campanha municipal.

A publicação destaca as principais pautas de embate, como o desafio da regulamentação da Reforma Tributária e vetos a dispositivos de legislações propostas, como a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a Lei das Offshores e a Lei das Polícias Civis.

O Projeto de Lei das Fake News e o debate da regulamentação da Inteligência Artificial, além da pauta ambiental, devem voltar no foco político. O tema ambiental, que não tem ocupado o Parlamento da maneira que deveria, deve entrar com força em 2024, com a realização da COP 30 no Brasil em 2025.

O e-book foi produzido por especialistas em política, gestão de crise, tecnologia e meio ambiente da empresa.

