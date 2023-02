OAB vai ao STF para reforçar cobrança aos governos em defesa dos Yanomamis

A OAB apresentou nesta quinta ao ministro Luís Roberto Barroso, do STF, pedido para atuar na defesa do povo Yanomami. A Ordem acredita que pode reforçar a cobrança por ações concretas pelo atual governo e pela apuração de responsabilidades do governo anterior na crise humanitária gerada pelo garimpo ilegal.

“Pela preocupação com a defesa dos direitos humanos, preceito que motiva a atuação da OAB, é que queremos acompanhar as medidas necessárias para aplacar o sofrimento do povo Yanomami. É uma tragédia humanitária a que não podemos assistir sem agirmos”, afirma no pedido o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.

O ministro Barroso é o relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil solicita a instalação de barreiras sanitárias, bem como a retirada de invasores da terra Yanomami. A ação também pede prestação de serviços de Saúde Indígena do SUS e a elaboração de um plano de combate à Covid-19.