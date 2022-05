OAB questiona decretos de Bolsonaro que atingem Zona Franca de Manaus

O Conselho Federal da OAB protocolou nesta terça-feira no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para questionar os dois decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira passada que ampliaram a redução de alíquota de IPI, atingindo a Zona Franca de Manaus.

Nesta segunda, o governador do Amazonas, Wilson Lima, já havia apresentada outra ação do mesmo tipo, que foi distribuída para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

“Em que pese a redução do IPI ter sido adotada pelo Governo Federal sob o fundamento de aliviar a carga tributária e aumentar a geração de empregos no país, essa medida ocasionará graves prejuízos ao Estado do Amazonas, tendo em vista que a redução da alíquota do IPI para os produtos de outros Estados que são também fabricados na Zona Franca de Manaus tem como consequência necessária a perda de competitividade da região, a fuga de investimentos e o desemprego”, sustentou a OAB na ação.

A Ordem destacou que o objetivo da criação da ZFM foi promover o desenvolvimento regional, a integração territorial e a geração de empregos, considerando que se trata de área geograficamente distante dos demais centros de produção e consumo do país.

A ação pede a imediata suspensão da eficácia dos decretos aos produtos que são fabricados por empresas que

atuam nos mesmos segmentos das empresas do Polo Industrial de Manaus, de forma urgente.

