OAB quer anular ato de Bolsonaro no Conselho da República

Em fevereiro de 2021, Jair Bolsonaro nomeou os integrantes do governo no Conselho da República, o órgão criado por lei em 1990 para deliberar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

O colegiado é presidido pelo presidente da República, responsável por convocar as reuniões, mas tem mandato de três anos. Como o presidente agora é Lula, mas os integrantes da cota do Executivo ainda são os escolhidos por Bolsonaro, a OAB estuda medidas para revogar as indicações de Augusto Heleno, o ex-chefe do GSI, de Pedro Cesar Nunes, suplente do ex-ministro, e de Paulo Skaf e Vitor Hugo, titular e suplente da outra vaga.

O Conselho da República é composto pelo vice-presidente da República, pelos presidentes da Câmara e do Senado, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, pelo ministro da Justiça e por seis cidadãos brasileiros maiores de 35 anos de idade, sendo dois são nomeados pelo presidente, dois pela Câmara e dois pelo Senado. Heleno e Skaf, com seus respectivos suplentes, entraram nessa cota.