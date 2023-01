OAB mira ‘entidades fantasiosas’ que atuam em nome da categoria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Ordem dos Advogados do Brasil vai processar a OACB, de advogados conservadores, que espalhou a informação falsa de que houve mortes entre os detidos pela PF. A mentira causou uma confusão pois, por causa das siglas parecidas, muita gente confundiu a entidade com a Ordem legítima.

O presidente da OAB, Beto Simonetti, emitiu nota em que fala em “colocar fim à atuação de entidades fantasiosas que se valem de siglas parecidas com a da OAB para tentar ludibriar formadores de opinião”. Ele também afirmou que as medidas devem ser tomadas com “urgência”.

Confira a íntegra da nota:

“A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), única e legítima instituição representativa da advocacia brasileira, vai recorrer ao Judiciário para colocar fim à atuação de entidades fantasiosas que se valem de siglas parecidas com a da OAB para tentar ludibriar formadores de opinião e cidadãos em busca de serviços advocatícios. Tais entidades disseminam informações falsas e desinformação. Por isso, precisam ser contidas com urgência.

A OAB é instituição criada por lei federal e que possui atribuições previstas na Constituição Federal. Ela pertence à advocacia e à sociedade brasileira. A missão da OAB é representar os interesses de todas as advogadas e advogados do país e defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. A OAB não se associa a nenhuma ideologia, seja ela conservadora ou progressista, nem apoia ou faz oposição a governos.

Durante o processo eleitoral de 2022, e em todas as eleições anteriores, a OAB se colocou em defesa das instituições da República e do sistema eleitoral, contribuindo para combater fake news e teorias conspiratórias.

A Ordem dos Advogados do Brasil, maior entidade civil do país, atuará sempre para colocar fim à atuação de entidades que tenham como propósito atacar e enfraquecer as instituições e a democracia.”

Beto Simonetti, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

