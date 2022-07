O trunfo do PT e da chapa Lula-Alckmin em São Paulo

Quem não botava fé na — inicialmente — improvável aliança Lula–Alckmin à Presidência tem se convencido do contrário.

A pesquisa Badra divulgada nesta segunda mostra que a chapa formada pela dupla e por seus candidatos em São Paulo — maior colégio eleitoral do país — tem fortes chances de vencer as eleições, e com folga.

Apenas no estado, Lula tem 45,5% dos votos contra 30,7% de Jair Bolsonaro (PL), mostra a sondagem.

Fernando Haddad (PT), candidato petista ao governo de São Paulo, tem 41,4%. Os adversários Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) têm 17,9% e 13,1%, respectivamente.

Já ao Senado, Márcio França (PSB) — que cogitou disputar o retorno ao Palácio dos Bandeirantes — lidera a corrida, com 28,5% das intenções de voto.

A sondagem levou em consideração Carla Zambelli (PL), que aparece em segundo lugar, com 10,3%. A deputada bolsonarista, no entanto, não deverá disputar uma cadeira no Senado, uma vez que o candidato na chapa de Tarcísio, anunciado no último final de semana, é o ex-ministro Marcos Pontes (Republicanos).

A pesquisa Como vota o eleitor de São Paulo, da Badra Comunicação, ouviu 2.666 eleitores, de 21 a 23 de julho, em 56 municípios paulistas, de forma presencial. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no TSE sob os números BR 06695/2022 e SP 05435/2022.

