O trunfo do Planalto para aprovar a legalização dos jogos de azar no país

Atualizado em 12 out 2023, 14h23 - Publicado em 13 out 2023, 09h01

Está nas mãos de ministros do Planalto um relatório que aponta a existência de cerca de 5 milhões de máquinas caça-níqueis em todo o país.

A grande maioria nas periferias, usadas pela camada mais pobre da população e livre de qualquer cobrança de impostos.

O dado deve dar fôlego à aprovação do projeto que quer legalizar os jogos de azar no país — cassinos, bingos e jogo do bicho.