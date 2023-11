O tiro do PT na meta fiscal de Fernando Haddad

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como era esperado, o tiro na meta fiscal defendida pelo Ministério da Fazenda de Fernando Haddad veio de dentro de casa, do partido do ministro, o PT.

Integrante da bancada petista na Câmara, Lindbergh Farias apresentou duas emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 com o objetivo de alterar a meta de déficit zero das contas públicas.

Uma das emendas apresentada por Lindbergh Farias estabelece déficit de 0,75%. A outra, em 1%.

O movimento do deputado segue o que anunciou, na semana passada, o relator da LDO, Danilo Forte. Depois de uma reunião com Rui Costa na Casa Civil, o deputado disse que o governo atropelaria a meta por meio de uma emenda proposta por um parlamentar na Câmara. Esse parlamentar, agora se sabe, era do PT.

“O orçamento precisa ser uma peça realista para que não haja problemas na execução das políticas públicas planejadas e de possibilidade de crescimento econômico. O ideal é que ele seja o mais próximo da realidade. Não há razão alguma para manter uma previsão irreal de déficit zero. Isso não significa, contudo, que haverá gastança ou descontrole das contas públicas”, diz Lindbergh à Agência Câmara.

As emendas propostas ao projeto da LDO de 2024 só serão publicadas na sexta-feira, quando termina o prazo de registro. O deputado Danilo Forte deve entregar o seu relatório para votação na Comissão Mista de Orçamento na próxima semana, indicando as emendas que vai acolher.