O tempo da política impõe desafios a Lula e Bolsonaro

Parece que foi há alguns meses — quanta coisa aconteceu no país –, mas onze dias se passaram desde que Lula foi anunciado pelo TSE o novo presidente eleito do país encerrando o projeto de poder de Jair Bolsonaro.

A crônica política avançou rápido, com o novo grupo assumindo o protagonismo da discussão dos rumos da Nação e o atual presidente, isolado no Palácio da Alvorada, fechado em luto pela derrota.

O futuro é incerto para Bolsonaro. Há uma leva de investigações contra ele no STF e um passado de inimizades e mágoas criadas pelo chefe do Planalto na lista de “contas a pagar”. A coisa, no entanto, será depurada com calma.

Tirando alguns golpistas que ainda não aceitaram a derrota, a perda de protagonismo do presidente e de seu governo em despedida é natural do processo democrático, que tem sua força na alternância de poder. O país experimenta uma tranquilidade institucional há muito desejada.

“Dez dias de novembro já se foram. É possível entender do que escapamos. Tivesse vencido o outro lado, a pauta do país hoje seria urna eletrônica, impeachment de ministro do Supremo, luta do bem contra o mal e sabe-se lá que outras maluquices”, diz um aliado de Lula.

Se o tempo corre acelerado para Bolsonaro rumo à planície. Para Lula, corre ainda mais rápido diante do tamanho das expectativas do país a atender. O petista terá pouco tempo de lua de mel e quase nenhuma margem para errar. E sabe disso.