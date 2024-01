Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Todos os ministros do governo Lula continuam com um temor paralisante do presidente.

Ninguém diz ou faz nada que possa desagradar o chefe.

A única exceção no Palácio do Planalto — e no Alvorada — permanece sendo a primeira-dama Janja. Ela manda.