A luta de Campos Neto para aprovar a autonomia financeira do BC no Senado

Roberto Campos Neto passou a semana passada inteira telefonando a senadores para pedir apoio ao projeto de autonomia financeira do Banco Central.

A proposta está na CCJ de Davi Alcolumbre e corre o risco de não ser votada antes do recesso parlamentar de julho.

Aliados do chefe do BC têm até uma lista de nomes de senadores que já estão do lado de Campos Neto e de nomes que ainda precisam de mais conversa para apoiarem a matéria.

O texto, uma bandeira antiga do avô do chefe do BC, foi apresentado por Vanderlan Cardoso e é relatado por Plínio Valério.

O PT e o Planalto têm boicotado a matéria para não dar a Campos Neto essa vitória, mas o fato é que, sem autonomia financeira, o BC segue cada vez mais vulnerável em sua estrutura.