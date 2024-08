Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A mais de cinco meses das eleições no Congresso, Davi Alcolumbre estima ter os votos de 62 dos 80 colegas para voltar ao comando do Senado, em fevereiro do ano que vem. Para ser eleito, ele precisa de pelo menos 41.

O senador do União Brasil foi presidente da Casa em 2019 e 2020, e elegeu o seu sucessor, Rodrigo Pacheco.