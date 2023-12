Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Pacheco recebeu, recentemente, uma visita indesejável na residência oficial do presidente do Senado.

Depois de um forte temporal, um jacaré foi se abrigar no quintal do senador nas margens do Lago Paranoá, em Brasília.

Mas tudo foi resolvido: o animal foi capturado e devolvido ao lago.