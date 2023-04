O surpreendente efeito da denúncia da PGR contra Moro no Twitter

Após a denúncia apresentada na segunda-feira pela PGR contra Sergio Moro (União Brasil-PR), pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do STF, o senador aumentou o seu percentual de menções positivas no Twitter e multiplicou o engajamento em torno do seu nome na rede.

De acordo com levantamento realizado pelo software da Vox Radar, empresa especializada no monitoramento das redes sociais, até as 14h desta quarta, 48,4% das postagens que mencionaram o ex-juiz foram positivas, percentual superior aos 34,7% registrados nas postagens realizadas entre 1º e 16 de abril. Já as menções negativas (51,6%) caíram. No destante do mês, a taxa era de 65,3%.

Contabilizando todas as interações na rede (posts, retuítes, likes e comentários), o ex-juiz atingiu a média de 241.600 interações diárias desde a denúncia, ante 47.400 entre 1º e 16 de abril. Após o manifestação da PGR, portanto, Moro multiplicou por cinco as interações em postagens que mencionaram o seu nome.

A denúncia foi baseada em um vídeo de oito segundos no qual Moro aparece falando em tom descontraído sobre “comprar” um habeas-corpus de Mendes. A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu que, caso o senador seja condenado a pena superior a quatro anos de prisão, ele perca seu mandato parlamentar, para o qual foi eleito em 2022.