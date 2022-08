O sucesso dos barcos de luxo brasileiros no exterior

Os olhos dos investidores internacionais têm crescido para o mercado náutico brasileiro. O setor teve crescimento superior a 107% no número de exportações de barcos fabricados no Brasil no primeiro semestre de 2022. De janeiro a junho deste ano, o valor gerado ultrapassou os 11,9 milhões de dólares, ante os 5,7 milhões registrados no mesmo período de 2021. Os dados são do Ministério da Economia.

O CEO do estaleiro Armatti Yachts, Fernando Assinato, constata a procura por embarcações da marca, principalmente por compradores dos Estados Unidos, Austrália, Turquia, Paraguai e Portugal e outros países onde a marca tem revendas. Este ano, a projeção de crescimento em exportação em relação ao ano anterior deve chegar a 30%, especialmente aos países como Austrália e Estados Unidos.

A embarcação Armatti 420 Sport, nas versões Coupé e Flybridge, fabricada na matriz brasileira, região da Grande Florianópolis, é exemplo de lancha premium que tem conquistado clientes de alto poder aquisitivo. O modelo de 42 pés, avaliado em 2,7 milhões de reais, já é grande sucesso nacional e, em pouco tempo após o seu lançamento, diversas unidades já foram direcionadas para clientes internacionais.

“A busca por embarcações brasileiras se intensificou nos últimos meses e estamos com grande demanda em exportações. Teremos modelos este ano, de 42 a 52 pés que já tem a sua exportação confirmada”, afirma Fernando Assinato.