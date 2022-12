O sucesso do programa da Caixa de renegociação de dívidas

O programa “Você no Azul” da Caixa, que dá até 90% de desconto a clientes que renegociam dívidas com o banco, vai terminar no próximo dia 29 com mais de 1,2 bilhão de reais negociados.

A Caixa anunciou no início de outubro a campanha para renegociação de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas. A ação oferece descontos de até 90%, conforme a situação individual de cada contrato. Estão contemplados na ação contratos de 4 milhões de clientes pessoa física e 396.000 clientes pessoa jurídica.

Mais de 80% podem liquidar seus débitos por até 1.000 reais e a maior parte das dívidas fica abaixo de 5.000 reais.