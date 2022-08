O sucesso da vaquinha de Alessandro Molon para chegar ao Senado no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato do PSB ao Senado pelo Rio, Alessandro Molon enfrentou o boicote do próprio partido — que cortou sua verba de campanha para pressioná-lo a desistir e abrir espaço para o petista André Ceciliano — para levar seu projeto eleitoral adiante.

Sem dinheiro do fundo partidário, que ficaria em torno de 2,6 milhões de reais, o deputado abriu uma vaquinha na internet para financiar sua campanha. Em seis dias, Molon praticamente bateu a meta inicial de 100.000 reais. O valor arrecadado até esta quinta batia em 96.200 reais. O próximo passo é dobrar o valor e, assim, ir avançando na busca por recursos.

Como nesse período de pré-campanhas, as doações são limitadas ao teto de 1.000 reais, o valor alcançado em uma semana pelo socialista é considerado um sucesso por seus apoiadores.

Molon transformou sua candidatura num movimento de resistência ao hegemonismo do PT na esquerda, defendido por artistas e intelectuais do Rio. O avanço da vaquinha mostra que o petismo fez péssimo negócio ao tentar puxar o tapete do deputado.