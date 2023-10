O STF e a jornada dupla de Pacheco no Senado

Atualizado em 23 out 2023, 16h29 - Publicado em 23 out 2023, 12h27

Na quinta-feira passada, o Senado organizou uma sessão para malhar o STF e defender uma emenda constitucional que limita poderes dos ministros da Corte. Na abertura da sessão, Rodrigo Pacheco disse, para alegria da ala bolsonarista do Senado, que a proposta em discussão na Casa, criticada por integrantes do Supremo, é uma causa “nobre”.

“Sessões de debates nesta Casa apenas são convocadas para causas muito nobres, que impactam diretamente a vida do cidadão brasileiro. É muito nobre e é também uma manifestação da democracia que o Senado Federal promova amplo debate sobre uma proposta de emenda à Constituição que vise alterar a processualística do Supremo Tribunal Federal, com repercussão óbvia nas instâncias inferiores do Poder Judiciário”, disse Pacheco.

Pouco tempo depois de fazer o discurso, o chefe da Casa deixou o Senado e os colegas insatisfeitos com o Supremo e foi para a residência oficial. Lá, almoçou com quem? Com o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, e com Alexandre de Moraes, além de figuras como Renan Calheiros, Davi Alcolumbre…

“Em uma democracia madura, com estadistas nos poderes, é assim… uma no cravo e outra na ferradura”, brinca um dos presentes no convescote.