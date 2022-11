O silêncio no grupo dos ministros do TCU após a fala golpista de um deles

Depois das falas golpistas do ministro Augusto Nardes no fim de semana passado, o até então animado grupo dos integrantes do TCU no WhatsApp morreu. Ninguém dá um pio.

Após a repercussão do áudio em que Nardes fala de “um movimento muito forte nas casernas” pelo presidente Jair Bolsonaro prevê um “conflito social”, membros do Tribunal de Contas da União dizem que era questão de tempo para que Nardes fosse exposto.

É que ele passou a campanha inteira enviando fake news sobre urnas eletrônicas para colegas da Corte.

Na última terça-feira, aliás, o ministro tirou uma licença-médica de cinco dias, mas não informou o motivo do afastamento.