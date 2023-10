O show de medalhas dos atletas militares do Brasil no Pan do Chile

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 31 out 2023, 09h02 - Publicado em 31 out 2023, 12h30

No Pan de Santiago, os militares que integram o Programa Atletas de Alto Rendimento, do Ministério da Defesa, já conquistaram 67 das 123 medalhas obtidas pelo Time Brasil, o equivalente a 54% do total.

A delegação brasileira que está no Chile é representada pelo maior número de atletas militares já enviados para uma competição no exterior: são 174 integrantes de alto nível das Forças Armadas de um total de 635 competidores brasileiros.

Até esta segunda, 11º dia de competição, o Brasil conquistou 37 medalhas de ouro, sendo 21 com a participação de militares.

Das 47 de prata, 21 foram para competidores da caserna.

Já no bloco de 39 de bronze, foram 25 para atletas militares.

No quadro geral de medalhas, o Brasil está na segunda colocação, atrás apenas dos Estados Unidos. A competição começou no dia 20 de outubro e vai terminar no dia 5 de novembro.