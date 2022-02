Senador flagrado com dinheiro na cueca volta ao Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Flagrado em outubro de 2020 com dinheiro escondido dentro da cueca, o senador bolsonarista Chico Rodrigues (DEM-RR) será recebido no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira.

Vice-líder do governo Bolsonaro no Senado quando foi alvo de operação da PF, Rodrigues tem uma audiência marcada com o vice-presidente Hamilton Mourão.

A reunião deve acontecer às 15h, segundo a prévia da agenda de Mourão divulgada na noite desta segunda.

Até o episódio do dinheiro na cueca, Rodrigues costumava ter agendas no Planalto com alguma frequência. O senador, aliás, empregava Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, como seu assessor.

No Senado, o senador deve ter vida tranquila até o final dessa legislatura, já que o Conselho de Ética da Casa segue inativo — e o presidente Rodrigo Pacheco não tem planos de ressuscitá-lo. Chico Rodrigues agradece.