O salto nas autorizações de novos canais de TV e rádio no governo Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desde o começo do governo Lula, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, concedeu 927 autorizações de rádios comunitárias e de retransmissoras de TV e de rádio, quantidade mais de quatro vezes maior que a dos dois primeiros anos do governo Bolsonaro.

O crescimento de 343% em 2023 e em 2024, até o o momento, é atribuído pelo ministro à necessidade de ampliar o acesso à informação, “com o máximo de diversidade possível”.

“É fundamental para o exercício da democracia. Além disso, as TVs e rádios também trazem muita cultura e entretenimento para a população e temos que valorizar isso. Recebemos um ministério com um passivo muito grande de solicitações e vamos seguir com esse trabalho, sempre muito criterioso, para o cumprimento das exigências para a concessão de outorgas”, declarou Juscelino Filho.

Sob sua gestão, o ministério publicou 927 autorizações até o fim do primeiro semestre deste ano — sendo 656 novas para retransmissão de TV, 128 para retransmissão de rádio e 143 novas outorgas de rádios comunitárias.