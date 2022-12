O salto das vendas da Natural One na Black Friday deste ano

A Natural One, empresa do segmento de sucos naturais, registrou o seu melhor resultado para uma Black Friday neste ano, com a venda de 55 milhões de reais no Brasil. Na comparação com a mesma semana de 2021, houve um crescimento de 202%, tanto nos pontos físicos como nos canais virtuais.

Em novembro, a plataforma online da Natural One teve um aumento de 66% sobre o mês anterior.