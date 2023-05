O retorno de Humberto Martins à turma de direito privado no STJ

Depois de uma temporada na turma de direito público do STJ, o ministro Humberto Martins vai voltar à turma de direito privado no tribunal, na vaga do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que morreu no último dia 8 de abril.

O tribunal tem hoje uma série de cadeiras vagas à espera de processos burocráticos para serem preenchidas a partir da formação de listas e a indicação final do presidente da República.