Chefe da PGR e frequentemente criticado por pegar leve com Jair Bolsonaro nas ações que tramitam no STF, Augusto Aras tirou esses primeiros dias do ano para descansar no luxuoso Kurotel Spa Centro Contemporâneo de Saúde e Bem Estar, em Gramado.

Uma semana no lugar cinco estrelas não sai por menos de 20.000 reais nos apartamentos mais equipados.