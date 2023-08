O relacionamento de Lula com seus dois futuros novos ministros

Entre os dois anunciados futuros ministros do governo, o mais palatável para Lula é o pernambucano Silvio Costa Filho, do Republicanos.

O petista é aliado de longa data do seu pai, o ex-deputado Silvio Costa, a quem é grato pela defesa de Dilma Rousseff no impeachment.

Já André Fufuca, do PP, é considerado muito próximo a Ciro Nogueira. Vai entrar pela cota da governabilidade e pronto.

O próximo passo do presidente para promover as mudanças no seu ministério será receber as bancadas dos dois partidos, mas ainda não há data marcada.

No Planalto, a expectativa é que as trocas deverão ser sacramentadas mais para o fim do mês.

