O reflexo do programa de TV do PSB nas intenções de voto de Tabata Amaral

A deputada Tabata Amaral é a protagonista da campanha televisiva do PSB lançada em 10 de abril. Em reunião da equipe de pré-campanha nesta quarta, a avaliação é que a estratégia foi bem sucedida e pode render votos à pré-candidata nas eleições de outubro em São Paulo.

As inserções marcam o início de uma campanha midiática que pretende, no primeiro momento, mostrar o trabalho de Tabata no Congresso. Os programas mostraram o programa Pé-de-Meia, que dá incentivo financeiro a alunos do Ensino Médio, desenvolvido após aprovação de projeto de lei apresentado pela deputada.

Os programas de TV também destacam o esforço da parlamentar para incluir professores e trabalhadores da educação como grupos prioritários para receber a vacina de Coivd-19. Além do projeto que garantiu a distribuição gratuita de absorventes a pessoas em vulnerabilidade social.

Os integrantes da pré-campanha avaliaram a estratégia como positiva com base em uma pesquisa do instituto Badra, que ouviu 1.500 pessoas de 11 a 13 de abril. No levantamento, Tabata aparece com 10% da intenção de votos, ganharia de Guilherme Boulos em um eventual segundo turno, mas perderia para Ricardo Nunes.