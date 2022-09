Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Geraldo Alckmin, Rui Falcão e o advogado Marco Aurélio de Carvalho atuam para aproximar Lula do bilionário grupo de empresários Esfera. Lula deve ter um almoço com a turma ainda antes do primeiro turno.