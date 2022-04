O recado dos EUA sobre o ‘fortalecimento da democracia’ no Brasil

Com Jair Bolsonaro novamente atacando o STF e o sistema eleitoral representado pelo TSE, os Estados Unidos defenderam, num evento diplomático com integrantes do Itamaraty nesta semana, o “compromisso” do Brasil com o “fortalecimento da governança democrática, das instituições e do Estado de direito”.

No mesmo evento, ao falar da guerra na Ucrânia, o governo brasileiro disse ter “forte compromisso com a paz”. A condenação da invasão russa, no entanto, ficou apenas no campo da “discussão” pelo lado brasileiro.