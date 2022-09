O recado dos EUA sobre democracia no dia 7 de setembro

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken divulgou nota nesta quarta em que afirma que o Brasil compartilha com os norteamericanos o compromisso de “apoiar a democracia em toda a região e demonstrar seus benefícios para todos os povos”.

“Em nome dos Estados Unidos da América, parabenizo o povo do Brasil pelo 200º aniversário de sua Independência no dia 7 de setembro. Como as duas maiores democracias do Hemisfério Ocidental, o Brasil e os EUA compartilham o compromisso de apoiar a democracia em toda a região e demonstrar seus benefícios para todos os povos”, diz o secretário.

“O Brasil e os EUA continuam a trabalhar no aprofundamento de nosso vital relacionamento estratégico e econômico. Juntos, nossos países podem assegurar a paz e a segurança regional, promover os direitos humanos e a justiça racial e construir um futuro seguro, saudável, sustentável e próspero para as próximas gerações”, segue Blinken.