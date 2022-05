O recado dos empresários ao bolsonarismo golpista

O Radar mostra nesta semana, na edição de VEJA que está nas bancas, que o empresariado decidiu entrar na campanha pela defesa da democracia e contra o discurso de golpe eleitoral de Jair Bolsonaro no pleito de outubro.

Josué Gomes, da Fiesp, tem conversado com o chefe do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com ministros do Supremo como Alexandre de Moraes sobre a contribuição do empresariado na defesa das instituições.

A ideia da Fiesp, levada ao STF, é de propagar a mensagem de que “as eleições vão ocorrer normalmente e o resultado aferido pelo TSE, reflexo da vontade do povo, será respeitado”.