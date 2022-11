O recado do líder do PL na Câmara a Bolsonaro no jantar do partido

O líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Côrtes, elogiou o presidente Jair Bolsonaro por ter sido o grande impulsionador do movimento, que culminou na maior bancada parlamentar no Congresso. O discurso ocorreu na noite desta terça em jantar de confraternização do partido, o primeiro evento político que Bolsonaro participou desde o segundo turno.

O presidente apareceu sorridente na festa do PL, ao contrário da primeira aparição pública do presidente após as eleições. Bolsonaro foi à formatura da Academia Militar das Agulhas Negras no fim de semana passado, quando apareceu cabisbaixo e permaneceu em silêncio.

“Presidente Bolsonaro, eu quero dar os parabéns ao senhor porque nós temos uma bancada desse tamanho e, aliás, não é só o PL, porque muitos outros deputados e senadores se elegeram em outros partidos com as bandeiras que o senhor levantou no Brasil” disse Côrtes, em um tradicional restaurante de Brasília.

O deputado também não economizou elogios ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e destacou a confiança entre o ex-deputado federal e Jair Bolsonaro.

“Presidente Valdemar, o senhor foi um líder corajoso. O senhor acreditou, mutuamente, o senhor no presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro no senhor, e foi isso que trouxe o PL até aqui”.

No discurso, Côrtes ainda pregou a união da bancada do PL e afirmou que, apesar da derrota nas eleições à Presidência da República, o partido segue atuante no cenário nacional: “a luta continua”, enfatizou.